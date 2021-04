WRT s'impose aux 4H de Barcelone, Ugo de Wilde 3e en LMP3

L'Oreca de l'équipe belge WRT a remporté ce dimanche les 4 Heures de Barcelone, en Espagne, avec l'équipage Louis Déletraz/Robert Kubica/Yifei Yé (Sui/Pol/Chi). En LMP3, le Bruxellois Ugo de Wilde a terminé 3e.L'équipe baudouroise WRT a débuté parfaitement sa première campagne en prototype. L'Oreca-Gibson du trio Déletraz/Kubica/Yé a réalisé un sans-faute ce dimanche pour remporter les 4 Heures de Barcelone, première manche de l'European Le Mans Series, le championnat européen d'endurance. Partie en première ligne, la voiture s'est rapidement portée aux avant-postes pour ne plus jamais quitter la première place. Du côté des pilotes belges engagés, le Bruxellois Ugo de Wilde (Ligier-Nissan) a aussi réussi ses débuts en LMP3. L'ancien pilote de Formule Renault a terminé sur la plus petite marche du podium de la catégorie avec l'Allemand Martin Hippe et le Français Julien Falchero. Aussi engagé en LMP3, Tom Cloet a eu moins de réussite en étant classé à la 15e place de la catégorie à 18 tours des vainqueurs. (Belga)

