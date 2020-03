Associée à l'Australienne Samantha Stosur (WTA 26), Yanina Wickmayer s'est qualifiée pour le deuxième tour du double au tournoi de tennis WTA 125K d'Indian Wells, disputé sur surface dure et doté de 125.000 dollars.Yanina Wickmayer et Samantha Stosur (N.3) ont pris la mesure au premier tour mercredi de la Russe Anna Kalinskaya et l'Américaine Coco Vandeweghe en deux sets: 6-2, 6-4. Dans l'épreuve du simple, Yanina Wickmayer, 153e mondiale, s'est qualifiée pour les 8es de finale où elle affrontera l'Autrichienne Barbara Haas (WTA 135). Mardi, Yanina Wickmayer avait battu au 2e tour la 7e tête de série du tournoi l'Américaine Madison Brengle (WTA 77) 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-2. (Belga)