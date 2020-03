Yanina Wickmayer s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125K d'Indian Wells, disputé sur surface dure et doté de 125.000 dollars, jeudi en battant l'Autrichienne Barbara Haas, 135e mondiale, au 3e tour.Yanina Wickmayer, 30 ans, 153e au classement WTA, s'est imposée face à l'Autrichienne de 23 ans, 6-1, 7-6 (8/6) au bout d'une heure et 29 minutes de match. Yanina Wickmayer jouera en quarts de finale soit contre la Japonaise Misaki Doi (N.13), 86e mondiale, 28 ans, victorieuse de son côté de l'Américaine Bernarda Pera (N.3/WTA 59), 25 ans, 3-6, 6-4, 6-4 en deux heures de jeu. Dans l'épreuve du double, associée à l'Australienne Samantha Stosur, Yanina Wickmayer (N.3) disputera les quarts de finale du double, jeudi encore, contre les Américaines Quinn Gleason et Jamie Loeb. (Belga)