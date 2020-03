La Britannique Heather Watson a remporté le tournoi WTA d'Acapulco WTA International d'Acapulco, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars., samedi au Mexique. Heather Watson, 69e mondiale, a battu en finale la jeune Canadienne Leylah Fernandez (WTA 190) en trois sets 6-4, 6-7 (6-8), 6-1.Heather Watson enlève à 27 ans son quatrième titre WTA après ses succès à Monterrey (2016), Hobart (2015) et Osaka (2012). C'est la troisième fois qu'elle bat son adversaire en autant de confrontations. Leylah Fernandez, 17 ans, disputait quant à elle sa première finale sur le circuit. Et elle n'a pas démérité en arrachant un troisième set, après un tie-break de la deuxième manche enlevé 8 à 6. Elle a ensuite cédé au physique au bout de 2H46 de jeu. (Belga)