Ysaline Bonaventure n'est pas parvenue à renouer avec la victoire mardi à l'occasion du tournoi WTA 125 de Bol, en Croatie. La Stavelotaine de 26 ans, 126e mondiale, s'est inclinée au premier tour de cette épreuve jouée sur terre battue, doté de 115.000 dollars. Elle a été défaite en deux manches 6-3 et 6-3 par la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 83).Blessée au muscle fessier depuis le mois de mars et le WTA 1000 de Dubaï, la gauchère N.5 belge, a rejoué au tournoi ITF60 de la Bisbal d'Emporda en Espagne, il y a un mois. Elle s'y était inclinée face à la 764e mondiale, l'invitée espagnole Marta Custic 0-6, 7-6 (7/4), 6-2. Lundi, Greet Minnen (WTA 99), menée 6-2 et 3-1 par la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 121), avait abandonné également au premier tour à Bol. (Belga)