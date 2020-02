L'Ukrainienne Dayana Yastremska, 19 ans, 26e mondiale, sera l'adversaire de Kirsten Flipkens au premier tour du tournoi de tennis WTA de Doha, tant en simple qu'en double, cette semaine au Qatar, dans une épreuve WTA Premier 5 dotée sur surface dure dotée de 2.939.695 dollars.Kirsten Flipkens, 34 ans, 83e au classement WTA, avait réussi à sortir des qualifications, en sortant Greet Minnen (WTA 106) au dernier tour samedi, pour rejoindre deux autres Belges dans le tableau final. La gagnante du match entre Flipkens et Yastremska affrontera au deuxième tour l'Américaine Sofia Kenin (N.6), 21 ans, 7e mondiale, lauréate de l'Open d'Australie. Elise Mertens (WTA 22), tenante du titre, et Alison Van Uytvanck (WTA 48) sont directement qualifiées. Elise Mertens jouera au premier tour contre la Chinoise Qiang Wang (WTA 28) alors qu'Alison Van Uytvanck, 25 ans, rencontrera la Slovène Polona Hercog (WTA 43), 29 ans. La numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty effectue sa rentrée sur le circuit après sa défaite en demi-finale de l'Open d'Australie. La numéro 2 mondiale, la Roumaine Simona Halep a par contre déclaré forfait. Elle a remporté samedi le tournoi WTA de Dubaï. Dans l'épreuve du double, Kirsten Flipkens fera la paire avec l'Américaine Bethanie Mattek-Sands. Elise Mertens est associée à sa partenaire habituelle, Aryna Sabalenka. Flipkens affrontera là aussi Yastermska au premier tour, associée elle à sa compatriote Elina Svitolina. Le gagnant de ce match jouera au deuxième tour (8es de finale) contre Mertens et Sabalenka, exemptées du premier. (Belga)