Garbiñe Muguruza a remporté samedi le tournoi de Dubaï, aux Emirats arabes unis. Après avoir éliminé Elise Mertens (WTA 18/N.10) en demi-finales, l'Espagnole, 16e mondiale et tête de série N.9, s'est imposée en deux sets 7-6 (8/6), 6-3 et 2h08 de jeu face à la Tchèque Barbora Krejcíkova (WTA 63) en finale de cette épreuve sur surface dure dotée de 1.835.490 dollars.Garbiñe Muguruza, 27 ans, qui disputait sa 14e finale, a décroché son 8e titre WTA, le premier depuis Monterrey en 2019. La protégée de Conchita Martinez compte deux titres du Grand Chelem à son palmarès: Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017. Barbora Krejcíkova disputait à 25 ans sa seconde finale sur le circuit WTA. Elle avait perdu la première en 2017 à Nuremberg. (Belga)