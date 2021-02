Elise Mertens a remporté son deuxième match en simple de l'année au Gippsland Trophy, le tournoi de tennis WTA 500, mercredi à Melbourne. La N.1 belge et 20e mondiale a battu la Française Caroline Garcia (WTA 44) au 3e tour (huitièmes de finale) de cette épreuve dotée de 565.530 dollars en 2 sets, 7-6 (7/1), 6-3, après 1 heure et 40 minutes de jeu.La Louvaniste de 25 ans, qui était dispensée de premier tour et a battu la Japonaise Mayo Hibi au 2e tour, a décroché son premier succès en quatre rencontres face à la Parisienne de 27 ans qui était 12e tête de série de ce tournoi. Celui-ci sert d'unique préparation à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem 2021, dont le premier coup de raquette est prévu lundi prochain. Elise Mertens, 7e tête de série, sera opposée à la lauréate du match entre l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5/N.3) et la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 45/N.13) pour une place en demi-finale. Mertens a été éliminée au 2e tour du double en compagnie de la Slovène Andreja Klepac avec qui elles formaient la tête de série N.4. Elle ont été battues 6-3, 6-3 par les Roumaines Monica Niculescu et Patricia Maria Tig. (Belga)