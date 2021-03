Cinquième mondiale en 2014, l'année de son seul et unique titre WTA en carrière, Eugenie Bouchard tentera samedi de mettre fin à cette longue attente. La Québécoise, retombée à la 144e place mondiale, défiera en finale du tournoi WTA 250 de Guadalajara (dur/235.238 dollars) l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 71/N.4), tombeuse de Greet Minnen en huitièmes.Pour se hisser en finale, Bouchard, 27 ans, a écarté l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 134) en deux manches : 6-2, 7-6 (2). La Canadienne, lauréate du tournoi de Nuremberg en 2014 et finaliste de Wimbledon la même année, compte six défaites en finale, dont celle en 2020 à Istanbul. Son adversaire en finale, Sara Sorribes Tormo, disputera sa première finale sur le circuit. L'Espagnole de 24 ans, qui a dû batailler pour sortir Greet Minnen en huitièmes, n'a jamais fait mieux qu'un 2e tour en Grand Chelem. Vendredi, elle a sorti la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 50/N.2) en deux sets : 6-3, 7-6 (3). (Belga)