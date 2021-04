Après sa défaite en finale du simple, Elise Mertens est rapidement remontée sur les courts du tournoi de tennis WTA 250 d'Istanbul (terre battue/235.238 dollars) pour y disputer celle du double, dimanche en Turquie. Associée à Veronika Kudermetova, Mertens a remporté son 13e sacre en double sur le circuit, le premier avec la Russe.Têtes de série N.1, Mertens et Kudermetova se sont imposées sur un double 6-1 contre les Japonaises Nao Hibino et Makoto Ninomiya (N.2). En début de programme, Mertens (WTA 17) n'est pas parvenue à remporter un 7e titre en carrière en simple. Elle s'est inclinée 6-1 et 7-6 (3) après 1h42 de jeu devant la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 67). (Belga)