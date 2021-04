Elise Mertens (WTA 17) n'est pas parvenue à remporter un 7e titre en carrière sur le circuit WTA. La N.1 belge s'est inclinée en finale du tournoi WTA d'Istanbul (terre battue/235.238 dollars), dimanche en Turquie. Mertens s'est inclinée 6-1 en 7-6 (3) après 1h42 de jeu devant la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 67).Mertens a déjoué au service, commettant 6 doubles fautes et remportant seulement 46 pour cent des points derrière sa première balle et 39 pour cent derrière sa deuxième. La Limbourgeoise de 25 ans restait sur deux défaites contre Cirstea. La droitière de Bucarest, 31 ans, décroche son 2e titre WTA, le premier depuis 2008 à Tachkent. Mertens pourra se consoler en début de soirée sur les rives du Bosphore, où elle dispute encore la finale du double. Avec la Russe Veronika Kudermetova, elles constituent la première tête de série du tableau. Elles défieront les Japonaises Nao Hibino et Makoto Ninomiya (N.2). Mertens tentera d'ajouter un 13e sacre en double sur le circuit après avoir remporté, avec Aryna Sabalenka, deux Grand Chelem : l'US Open 2019 et l'Open d'Australie 2021. (Belga)