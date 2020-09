La Roumaine Patricia Maria Tig, 26 ans, a remporté son premier titre sur le circuit WTA dimanche en remportant le tournoi d'Istanbul, sur terre battue et doté de 202.250 dollars.Tig, 88e joueuse du monde, a battu en finale la Canadienne Eugenie Bouchard, 26 ans aussi, 272e au classement WTA en trois sets - 2-6, 6-1 et 7-6 (7/4) - en 2h29 minutes de jeu. Il s'agissait de la troisième finale WTA de la Roumaine après Bakou en Azerbaidjan en 2015 et Bucarest, chez elle, l'an dernier. Eugenie Bouchard doit s'incliner dans une finale WTA pour la 6e fois. Son seul titre sur le circuit a été conquis à Nürnberg en Allemagne en 2014. (Belga)