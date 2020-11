Elise Mertens (WTA 21) disputera cette semaine à Linz son dernier tournoi d'une année pour le moins particulière où elle a enchaîné les victoires après l'interruption due à la pandémie du Covid-19. Tête de série N.2 du tableau, derrière sa partenaire de double Aryna Sabalenka (WTA 11), la Limbourgeoise, 24 ans, fera son entrée en lice contre la qualifiée ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 162), 23 ans, et pourrait croiser ensuite la Russe Vera Zvonareva (WTA 41), 36 ans, ex N.2 mondiale."Je suis heureuse de pouvoir encore disputer un tournoi, car on ne sait pas de quoi l'année 2021 sera faite", a indiqué Elise Mertens dimanche en Autriche lors d'une conférence de presse. "Je suis très satisfaite de la manière dont j'ai joué ces derniers mois. Je pense avoir très bien géré l'interruption due au coronavirus, de mars à août. Je ne suis pas restée les bras croisés dans mon fauteuil. J'en ai profité pour améliorer mon jeu. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de gagner tant de matches depuis la reprise. C'est la dernière semaine et je vais tout faire pour qu'elle se déroule le mieux possible." Joueuse à avoir gagné le plus de matches cette année - 30 jusqu'ici -, Elise Mertens a toujours décroché au moins un titre sur le circuit ces trois dernières saisons. Cette année, malgré d'excellents résultats cet été avec une finale à Prague, une demi-finale à Cincinnati et un quart de finale à l'US Open, la N.1 belge n'a pas encore été à pareille fête. "Je suis toujours motivée quand j'entame un tournoi, mais c'est vrai que cela peut être une source supplémentaire", a-t-elle poursuivi. "Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je n'ai pris que quatre jours de repos après Ostrava pour être bien préparée. Sabalenka a joué du feu de Dieu à Ostrava. Ce fut une semaine incroyable pour elle. Comme à chaque fois, je vais essayer de gagner le plus de matches possible et d'aller en demi-finale ou en finale. Je ne sais pas si j'y parviendrai, mais si je réussis à afficher le niveau de ces derniers mois, j'aurai une chance." (Belga)