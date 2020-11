Elise Mertens (WTA 21) n'a pas réussi à parachever sa belle année 2020 par un titre dimanche au dernier tournoi WTA de la saison, à Linz. La Limbourgeoise, 24 ans, qui a gagné le plus de matchs en simple cette saison, a échoué en finale contre la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 11), 22 ans, sa partenaire de double. Elle s'est inclinée 7-5, 6-2 après avoir pu servir pour le gain du premier set à 5-4."C'est toujours décevant de perdre une finale", a déclaré Elise Mertens après sa défaite. "Quand on arrive si loin, on veut repartir avec le trophée. Le premier set a été très accroché. Aryna est une joueuse très puissante et c'était compliqué pour moi de prendre l'ascendant dans l'échange. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. J'aurais dû mieux servir et trouver plus de longueur dans mes frappes, mais je n'y suis pas parvenue. Dans le deuxième set, elle était au-dessus, tandis que je ressentais le poids des efforts fournis cette semaine. J'ai eu beaucoup de matchs difficiles. Je me suis battue jusqu'au bout, mais elle était la meilleure." Elise Mertens pourra toutefois quitter l'Autriche et tourner la page de 2020 avec un bon sentiment. Remarquable de régularité depuis la reprise du circuit, début août, avec une finale à Prague, une demi-finale à Cincinnati et un quart de finale à l'US Open, la N.1 belge a réalisé un nouveau beau parcours qui lui vaudra de faire son retour dans le Top 20 au classement WTA. "Je suis très contente d'avoir terminé la saison dans le Top 20", a-t-elle poursuivi. "C'était mon objectif cette semaine. Je savais que je devais atteindre les demi-finales et j'y suis parvenue. Et je pense que je l'ai mérité. J'ai été très régulière après l'interruption due au Covid-19. J'ai gagné beaucoup de matchs. Je fournis beaucoup d'efforts sur le court et en dehors et je pense que cela m'a bien aidée à garder un esprit sain dans toutes ces bulles après la reprise du circuit. J'ai le sentiment d'avoir grandi en tant que joueuse, mais on peut toujours progresserr". (Belga)