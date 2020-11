Elise Mertens, 21e joueuse mondiale et 2e tête de série, a dominé la Russe Vera Zvonareva, ancienne N.2 mondiale classée aujourd'hui 173e, en huitièmes de finale du tournoi WTA International de Linz, jeudi soir en Autriche. La N.1 belge s'est imposée en trois sets 6-4, 5-7 et 6-2 après 2h32 de jeu.Elise Mertens, 24 ans, n'avait jamais rencontré en simple Zvonareva, revenue sur le circuit après avoir donné naissance à sa fille Evelina en 2016. A 36 ans, la finaliste en simple à Wimbledon et à l'US Open en 2010, s'illustre désormais surtout en double où elle est classée 41e et vient de triompher à Flushing Meadows avec l'Allemande Laura Siegemund après avoir battu la N.1 belge au passage. La Moscovite bénéficiait d'une invitation dans le tableau du simple en Autriche. Mertens rencontrera une autre Russe Veronika Kudermetova (WTA 46) pour une place dans le dernier carré de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 202.250 dollars. La native de Kazan a éliminé jeudi la Néerlandaise Arantxa Rus 6-4, 1-6, 6-3. Il s'agira d'une 3e rencontre entre elles. La Louvaniste de naissance a gagné les deux premières à Moscou en 2016 (6-7 (3/7), 6-4, 6-2) et à Cincinnati cette année (6-2, 6-3). . (Belga)