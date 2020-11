WTA Linz - Mertens après sa victoire face à Kudermetova: "Je n'étais pas bien réveillée au début"

Elise Mertens (WTA 21) était satisfaite vendredi soir de s'être qualifiée pour les demi-finales de son dernier tournoi de l'année 2020, à Linz. Malgré une courte nuit, la Limbourgeoise, 24 ans, tête de série n°2 du tableau, est apparue bien en jambes pour battre 6-4, 6-1 la Russe Veronika Kudermetova (WTA 46), 23 ans, qui l'a bien aidée en commettant un nombre considérable de fautes directes."Je n'étais pas bien réveillée au début", a-t-elle souri après sa qualification. "Ce n'était pas évident, car j'avais été me coucher vers 1h30 du matin, mais je pense avoir bien géré la situation. L'entame de match a été compliquée, mais une fois que j'ai trouvé mes marques, j'ai nettement mieux joué. J'ai essayé de lui faire jouer à chaque fois une balle de plus, car c'est quelqu'un qui frappe fort dans la balle, mais qui peut aussi commettre de grosses fautes, comme cela a été le cas. Et dans le deuxième set, j'étais vraiment au-dessus. Je contrôlais les débats et j'avais le sentiment qu'elle ne savait plus très bien quoi faire pour me mettre en difficulté." Voilà donc Elise Mertens pour la troisième fois dans le dernier carré d'une épreuve du circuit WTA cette année, après les tournois Prague et Cincinnati au mois d'août. Ce samedi, c'est encore une Russe qu'elle retrouvera de l'autre côté du filet, en la personne d'Ekaterina Alexandrova (WTA 33), 25 ans, qui l'a battue lors de leur unique précédente confrontation, à Rosmalen l'an dernier. "C'est une joueuse qui frappe encore plus fort", a-t-elle poursuivi. "Ce ne sera donc pas un match facile, mais je suis prête à aller au combat. Comme hier, je vais tout faire pour bien récupérer, prendre le temps de m'étirer, passer entre les mains de ma kiné et avoir une bonne nuit de sommeil. Il faut être professionnelle. Et puis, c'est le dernier tournoi de l'année. Je donc donner tout ce qu'il me reste." (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.