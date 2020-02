Greet Minnen, Ysaline Bonaventure et Alison Van Uytvanck figurent dans le tableau final du tournoi de tennis WTA de Lyon, l'Open 6e Sens - Métropole de Lyon, joué sur dur et doté de 275.000 euros, qui débute lundi en France.Greet Minnen (WTA 105) a hérité d'un gros morceau au premier tour en la personne de Caroline Garcia (WTA 47/N.3). La Française de 26 ans, résidente lyonnaise, compte 7 titres en carrière et était 4e mondiale en septembre 2018. Ce sera la première confrontation entre les deux joueuses sur le circuit. Si Ysaline Bonaventure (WTA 118) venait à remporter son match du premier tour contre une joueuse issue des qualifications, elle rencontrera ensuite Minnen ou Garcia. Enfin, Alison Van Uytvanck (WTA 62), tête de série N.5, défiera la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 121), 27 ans. La Grimbergeoise de 25 ans a remporté, en 2013, leur seul duel. L'Américaine Sofia Kenin, 5e mondiale après son sacre au dernier Open d'Australie, est la première tête de série du tournoi lyonnais. Elle reste sur deux défaites d'emblée, à Dubaï et à Doha. Samedi soir, Lara Salden tentera elle de franchir le premier tour des qualifications. La Belge de 21 ans, 291e mondiale, devra écarter l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 110), tête de série N.1 des qualifications. (Belga)