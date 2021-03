Greet Minnen (WTA 113) était déçue vendredi soir après avoir été éliminée en quart de finale du tournoi WTA indoor de Lyon, doté de 235.238 dollars. La Campinoise, 23 ans, a raté une belle opportunité de se hisser pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d'une épreuve de ce niveau alors qu'elle affrontait la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 130), 28 ans. Elle s'est inclinée 6-3, 7-6 (7/0) après avoir servi pour le gain du deuxième set."'Jammer!'", s'est-elle exclamée à sa sortie du court. "Dommage! Je jouais bien cette semaine, mais je ne suis pas parvenue à faire la différence aujourd'hui. Ce n'était pas un match évident. Golubic est une joueuse qui pratique un tennis très varié et elle n'est pas facile à manoeuvrer. Pourtant, j'ai eu des occasions dans ce deuxième set. Je suis passée tout près de le gagner (elle a mené 5-3, ndlr). C'est dommage, car qui sait ce qui aurait pu se passer par la suite ?" Greet Minnen, du coup, devra encore patienter quelque peu avant d'intégrer le Top 100 à la WTA, dont elle se serait approchée à 15 petits points en cas de qualification pour les demi-finales. La native de Turnhout tâchera de se rattraper la semaine prochaine à Guadalajara, au Mexique, avant de s'aligner en qualifs à Monterrey et Miami, où elle sera rejointe par sa fiancée Alison Van Uytvanck (WTA 66), privée de tennis jusqu'au mois d'avril au moins suite à une opération au genou droit. "Cela reste malgré tout un bon tournoi", a-t-elle poursuivi. "Mon premier match n'avait pas été grandiose, mais par la suite, j'étais montée en régime pour produire du bon tennis. Mes deux derniers sets contre Rus avaient vraiment été très bons. Mentalement, j'avais été très solide. Simplement, aujourd'hui, Golubic était la plus forte." (Belga)