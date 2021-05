Elise Mertens (WTA 16) n'aura guère le temps de savourer son bel exploit contre Simona Halep (WTA 3) en huitième de finale du tournoi WTA 1000 sur terre battue de Madrid. Victorieuse 4-6, 7-5, 7-5 contre la Roumaine, la Limbourgeoise, 25 ans, remontera déjà sur le court Manolo Santana ce mercredi soir - pas avant 19h - pour affronter Aryna Sabalenka (WTA), son ancienne partenaire de double, avec qui elle a triomphé à l'Open d'Australie en février."Ce ne sera pas un match facile", a-t-elle expliqué. "Le plus important, désormais, sera de bien récupérer. Mentalement, je devrai une nouvelle fois être fraîche et prête à rester longtemps sur le terrain, car Aryna est quelqu'un qui joue de manière très agressive. Je connais sa qualité de frappe. Quand elle est en forme, elle trouve des angles assez remarquables et peut enfiler les coups gagnants." C'est que si Elise Mertens a bien progressé depuis la reprise du circuit, l'été dernier, suite à la pandémie du Covid-19, Aryna Sabalenka l'a peut-être fait encore plus. La Biélorusse, qui fêtera ses 23 ans ce mercredi, a ainsi remporté trois tournois depuis l'automne 2020 et atteint la finale à Stuttgart il y a dix jours, pour faire désormais partie intégrante du Top 10 mondial. "Je vais essayer de ramener un maximum de balles et de l'attaquer dès qu'elle jouera un peu plus court", a-t-elle poursuivi. "Je vais également jeter un coup d'?il à son match contre Barty la semaine dernière (en finale à Stuttgart, ndlr), car Barty est quelqu'un qui varie aussi très bien le jeu avec ses slices. Aryna et moi, on se connaît très bien. On sait quels sont nos points forts et nos points faibles. Elle ne réfléchit parfois pas trop avant de frapper, mais je ne vais certainement pas me comporter différemment parce que je joue contre elle." (Belga)