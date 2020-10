Elise Mertens et Aryna Sabalenka se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA d'Ostrava, une épreuve sur surface dure dotée de 528.500 dollars, jeudi en République Tchèque.Formant la première tête de série du tournoi, le duo a battu la Lettone Jelena Ostapenko et la Russe Vera Zvonareva en trois sets 7-6 (7/5), 5-7, 10/8. Mertens et Sabalenka se sont fait une grosse frayeur, étant menées 5/8 dans le super jeu décisif avant de remporter les cinq points suivants pour gagner le match. Elise Mertens (6e mondiale en double juste derrière Sabalenka 5e) pourrait retrouver Kirsten Flipkens sur sa route vers la finale. La Campinoise est en effet aussi en quarts de finale du double. Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs (longtemps ancienne partenaire de Mertens), Flipkens (N.4) doit jouer vendredi en quarts de finale contre l'Ukrainienne Nadiia Kuchenok et la Roumaine Monica Niculescu. Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (N.7) 24 ans, s'était qualifiée pour les quarts de finale en simple en battant au deuxième tour la Tchèque Karolina Muchova, 28e au classement WTA, 6-4, 6-2. Pour se hisser dans le dernier carré, la numéro 1 belge, 24 ans, devra franchir l'obstacle de la 14e mondiale, la Biérolusse Victoria Azarenka (N.4). (Belga)