Il y aura une joueuse belge en finale du double au tournoi de tennis WTA d'Ostrava, en Tchéquie, une épreuve sur surface dure dotée de 528.000 dollars. Kirsten Flipkens affrontera en effet Elise Mertens en demi-finales.Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, l'ancienne partenaire d'ailleurs de Mertens, et formant la 4e paire tête de série, Kirsten Flipkens a battu en quarts de finale vendredi l'Ukrainienne Nadiya Kichenok et la Roumaine Monica Niculescu en deux sets - 6-4, 7-6 (7-3) - au bout de une heure et 26 minutes de jeu. Jeudi, Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka, têtes de série numéro 1, avaient écarté de leur côté la Lettone Jelena Ostapenko et la Russe Vera Zvonareva 7-6 (7/5), 5-7 et 10/8 au super jeu décisif. Elise Mertens est toujours engagée en simple où elle doit affronter vendredi en quarts de finale une autre joueuse Biélorusse Viktoria Azarenka (WTA 14), ancienne numéro 1 mondiale, finaliste de l'US Open et deux fois victorieuse de l'Open d'Australie (en 2012 et 2013). (Belga)