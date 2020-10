La victoire d'Elise Mertens (WTA 21) 6-4, 6-2, jeudi, contre Karolina Muchova (WTA 28) à Ostrava n'a pas seulement été synonyme pour elle de qualification pour les quarts de finale du tournoi tchèque. Ce succès a également fait de la Limbourgeoise, 24 ans, la joueuse qui a gagné le plus de matches sur le circuit WTA en 2020. La N.1 belge a ainsi remporté sa 30e victoire - pour 11 défaites -, dépassant la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 19)."C'est sympa, mais ce n'est pas quelque chose qui m'occupe particulièrement", a-t-elle confié à Belga. "Je tâche surtout de bien jouer, d'amener mon niveau de jeu le plus haut possible et d'être très dure à battre pour mes adversaires. Et je pense avoir plutôt bien réussi sur ce plan ces derniers temps", a-t-elle souri. "Je suis satisfaite de la manière dont je me suis profilée depuis la reprise du circuit. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre après être restée cinq mois sans jouer, mais après un premier tournoi difficile à Palerme, j'ai retrouvé mes sensations, le rythme, la vitesse des courts et la manière dont je voulais jouer." Finaliste à Prague, demi-finaliste à Cincinnati, quart de finaliste à l'US Open, puis encore à Rome Elise Mertens a effectivement enchaîné les bons résultats ces derniers temps. Quel est le secret de cette réussite ? "Je pense avoir très bien géré l'interruption due au coronavirus", a-t-elle expliqué. "Je ne suis pas restée assise les bras croisés dans mon fauteuil. J'en ai profité pour faire énormément de fitness et peaufiner mon jeu. Je suis une joueuse qui aime découvrir de nouvelles choses pour progresser. C'est ma philosophie de me dire que ce n'est jamais assez bien. Je suis ainsi devenue plus forte physiquement et j'ai aussi beaucoup travaillé mon service. Et à côté de cela, j'ai une énorme envie de jouer. J'essaie toujours de me donner à 100%, à chaque occasion, et je ne suis pas frustrée que l'on me demande si je vais atteindre le Top 10 ou remporter un jour un Grand Chelem en simple. J'aime avoir de la pression. Cela veut dire que je joue bien et que je fais des résultats." (Belga)