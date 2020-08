L'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 22) s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA de Palerme, épreuve sur terre battue dotée de 202.250 dollars, samedi en Italie.Kontaveit a pris la mesure de la Croate Petra Martic (WTA 15), 29 ans, en s'imposant sur le score de 6-2, 6-4 après 1h19 de jeu. L'Estonienne de 24 ans, qui compte un titre en simple acquis à 's-Hertogenbosch (2017), jouera sa 6e finale sur le circuit. Dans la foulée, la seconde demi-finale opposera la Française Fiona Ferro (WTA 53) à l'Italienne Camila Giorgi (WTA 89). Vendredi, Greet Minnen et Alison Van Uytvanck se sont inclinées, malgré cinq balles de match, aux portes de la finale du double. En simple, Van Uytvanck, Kirsten Flipkens et Elise Mertens, les trois Belges en lice dans le tableau final, ont toutes les trois été éliminées mardi au premier tour. Wickmayer, Minnen et Bonaventure avaient été éliminées lors des qualifications. Le tournoi de Palerme marque la reprise du circuit féminin de tennis, arrêté en mars en raison du coronavirus. (Belga)