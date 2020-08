Simona Halep (WTA 2) a fait honneur à son rang dimanche pour priver Elise Mertens (WTA 23) d'un premier titre en 2020 au tournoi sur terre battue de Prague, doté de 202.250 dollars. La Roumaine, 28 ans, tête de série N.1 du tableau, s'est imposée 6-2, 7-5 en finale contre la Limbourgeoise, 24 ans, pour décrocher le 21e trophée de sa carrière. Et ce dès son premier tournoi à la suite de l'arrêt du circuit en raison du Covid-19."Je suis très heureuse", s'est-elle exclamée après sa victoire. "Ce n'est jamais facile de jouer contre Mertens. C'est une adversaire coriace qui prend la balle tôt, mais je me suis bien battue. Dans le deuxième set, c'était un peu plus dur (NDLR : elle a mené 4-2, avant de se retrouver menée 4-5), mais je suis restée forte mentalement. Et c'est ce que m'a permis de l'emporter. C'était la première fois que je participais à ce tournoi, je n'étais plus venue à Prague depuis 15 ans, et même si je n'ai pas toujours pratiqué mon meilleur tennis, j'ai pris beaucoup de plaisir cette semaine." Simona Halep s'est donc aussi mise dans de bonnes dispositions pour la tournée aux États-Unis et l'US Open, la prochaine levée du Grand Chelem de l'année, qui commence le 31 août à New York. Seul hic, la Roumaine n'a toujours pas révélée si elle envisageait de faire le voyage. "C'est vrai que j'avais dit que j'annoncerais ma décision au terme du tournoi, mais j'attendrai ce lundi. Demain, donc", a-t-elle poursuivi. "Là, c'est trop rapide pour décider. Je veux d'abord savourer cette victoire. Et ensuite je réfléchirai à ce que je dois faire au sujet de l'US Open." . (Belga)