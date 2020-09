Elise Mertens (WTA 18) sera opposée à la Taiwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 58) au 1er tour du tournoi sur terre battue de Rome, qui débutera lundi en Italie.Ce sera le 4e duel entre Elise Mertens et Su-Wei Hsieh, que la Limbourgeoise a battue à deux reprises, en 2018 à Rabat sur terre battue et l'année passée à Osaka sur surface dure. La numéro 1 belge, élminée par la Biélorusse Viktoria Azarenka mercredi en quarts de finale de l'US Open, est la seule joueuse belge engagée à Rome. La Roumaine Simona Halep (WTA 2) reprendra la compétition dans la capitale italienne, après avoir renoncé à l'US Open. Elle sera tête de série N.1, tandis que la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 3), tenante du titre, sera tête de série N.2.Samedi, les organisateurs ont annoncé les forfaits de l'Américaine Serena Williams (WTA 8), touchée en tendon d'Achille, et de la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 6), blessée au genou. (Belga)