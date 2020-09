WTA Rome: Mertens, forfait en double après sa victoire en simple : "La fatigue m'a rattrapée"

Elise Mertens (WTA 20) a renoncé mercredi à disputer le double dames du tournoi WTA Premier sur terre battue de Rome, doté de 2.098.290 dollars, où elle devait faire équipe avec Kirsten Flipkens. Qualifiée pour les huitièmes de finale du simple à la suite d'une victoire 6-2, 6-4 contre la Polonaise Magda Linette (WTA 35), la Limbourgeoise, 24 ans, n'est pas montée sur le court contre les jumelles ukrainiennes Lyudmyla et Nadiia Kichenok en raison d'une grosse fatigue."Je me suis levée avec des maux de tête après avoir passé une très mauvaise nuit", a-t-elle raconté à Belga. "J'ai le sentiment que la fatigue m'a vraiment rattrapée. Je n'avais plus beaucoup d'énergie et je pense d'ailleurs que si je n'avais pas gagné mon simple en deux sets, j'aurais rencontré énormément de difficultés à le terminer. Heureusement, je bénéficierai d'une journée de repos demain et j'espère qu'elle aura un effet bénéfique. Je ne vais même probablement pas du tout jouer au tennis, c'est qui est assez exceptionnel dans mon chef. J'ai bon espoir que cela suffise pour me remettre sur pied, car je me réjouis de poursuivre mon parcours ici. Et je vais tout faire pour être prête", a-t-elle conclu. Vendredi, Elise Mertens retrouvera la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 86), 25 ans, qu'elle avait facilement battue, 6-2, 6-0, en janvier au premier tour à l'Open d'Australie lors de leur unique confrontation. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.