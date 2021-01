Ysaline Bonaventure (WTA 123) s'est inclinée au premier tour du Yarra Valley Classic, tournoi de tennis WTA 500 disputé à Melbourne, dimanche en Australie. La Belge a été battue sur un double 6-3 par l'Américaine Danielle Collins (WTA 46) après 75 minutes de jeu.Sous le regard de son nouveau coach Arthur De Greef, la Stavelotaine de 26 ans a notamment connu des difficultés sur sa mise en jeu, commettant huit doubles fautes. La gauchère a perdu son service à deux reprises dans chaque manche de ce premier duel sur le circuit entre les deux femmes. Danielle Collins, demi-finaliste à l'Open d'Australie 2019, affrontera la Serbe Nina Stojanovic (WTA 100) au 2e tour. Samedi, Kirsten Flipkens (WTA 87) a déclaré forfait pour ce rendez-vous, un tournoi sur surface dure doté de 442.000 dollars qui sert de préparation à l'Open d'Australie. La Belge ressent toujours des douleurs à la cheville après sa chute à Abou Dhabi. Après la défaite de Bonaventure et le retrait de Flipkens, il reste deux Belges en lice au Yarra Valley Classic : Alison Van Uytvanck (WTA 65) et Greet Minnen (WTA 110). Elles joueront lundi respectivement contre la Taiwainaise Su-Wei Hsieh (WTA 68) et la Serbe Olga Danilovic (WTA 183). L'Australienne Ashleigh Barty (WTA 1) et les Américaines Sofia Kenin (WTA 4) et Serena Williams (WTA 11) sont les joueuses les mieux classées ce ce tournoi, qui se tient simultanément au Gippsland Trophy, où Elise Mertens est engagé. (Belga)