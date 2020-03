La métropole chinoise Wuhan, où le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois, est sortie en partie de son isolement samedi. Peu après minuit, un train de passagers a pu s'y arrêter.Les autorités avaient "fermé" la ville comptant 11 millions d'habitants en janvier au reste du monde pour lutter contre la propagation de la maladie Covid-19. Quitter la ville reste interdit mais il est désormais possible de rejoindre Wuhan. Des passagers, munis de leurs valises à roulettes, déambulaient à nouveau samedi dans la gare. Beaucoup étaient soulagés de pouvoir revenir enfin à Wuhan. Une femme âgée de 36 ans a raconté qu'elle et sa fille ont été séparées pendant près de dix semaines de son mari. "Lorsque le train s'est approché de Wuhan, nous étions surexcitées", a-t-elle déclaré. De longues files s'étiraient dans d'autres gares en Chine, avec de nombreuses personnes souhaitant prendre le train vers Wuhan. À Shanghai, la température des passagers était contrôlée. Wuhan est la ville en Chine la plus touchée par le nouveau coronavirus. Des dizaines de milliers de personnes ont été contaminées. La ville n'est pas encore totalement libérée du Covid-19. Plus de 2.500 personnes restent hospitalisées. (Belga)