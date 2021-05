Xavi a prolongé pour deux ans, jusqu'en 2023, son contrat d'entraîneur d'Al-Sadd, a annoncé mercredi le club qatari."Je suis fier de rester à Al-Sadd", a déclaré Xavi, 41 ans, sur les réseaux du club dont il a pris la charge en 2019 et avec lequel il a remporté le championnat cette année. "Nous avons accompli beaucoup ensemble, gagné des matchs et des titres, et nous sommes tous très fiers de ce succès. Recevoir ce type de soutien est la meilleure chose qu'un entraîneur puisse obtenir." La presse espagnole évoque régulièrement son retour au Barça, en remplacement de Ronald Koeman, en poste depuis le début de la saison, et affirme que le contrat de Xavi comprend une clause libératoire lui permettant de s'engager avec une autre équipe. "C'est incorrect", a démenti le champion du monde 2010. "J'ai un contrat de deux ans avec Al-Sadd et je le respecte, comme je respecte les méthodes traditionnelles de négociation avec toutes les parties." (Belga)