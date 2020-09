Le Belge Xavier Siméon a terminé 14e ce dimanche de la Course 2 du Grand Prix d'Émilie-Romagne en MotoE à Misano, en Italie.Victime d'une chute dans la Course 1 du samedi, Xavier Siméon (LCR E-Team) devait s'élancer depuis la 15e place pour la Course 2, mais c'est depuis la voie des stands que le Bruxellois a pris le départ. Siméon n'a pas su faire de miracles et a bénéficié de quelques abandons, dont celui du Suisse Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) alors leader du championnat, pour terminer 14e et prendre ainsi 2 points. La course a été remportée par l'Italien Matteo Ferrari (TRENTINO Gresini MotoE), qui reprend la tête du classement. Il a devancé son compatriote Mattia Casadei (SIC58 Squadra Corse) et l'Espagnol Jordi Torres (Pons Racing 40). La dernière manche de la Coupe du Monde MotoE aura lieu au Mans, en France, avec deux courses de prévues du 10 au 11 octobre. (Belga)