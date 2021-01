Yvon Englert annonce samedi sa démission de la cellule "Communication et Débat Sociétal" au sein de la task force interfédérale chargée de la vaccination contre le coronavirus. L'ancien recteur de l'ULB a décidé de se consacrer entièrement à la cellule Covid-19 de la Région wallonne, dont il est le délégué général."Ces dernières semaines, j'ai travaillé assidûment et avec acharnement au niveau de la task force fédérale pour élaborer un plan de communication commun, qui a été approuvé par la conférence interministérielle du 23 décembre. Force m'est de constater que mener l'opérationnalisation de ce plan est difficilement compatible avec ma mission de délégué général de la cellule Covid-19 à la Région wallonne", explique-t-il dans un communiqué. "A partir du moment où je dois choisir, je constate que je suis plus utile dans mon travail à la Région wallonne où une dynamique collégiale formidable se développe, dans le concret et avec celles et ceux qui sont chaque jour sur le terrain. J'ai donc pris la décision de remettre ma démission à la tête de la cellule interfédérale "Communication et Débat sociétal", en espérant que le travail que j'ai pu y mener ces dernières semaines a été utile", ajoute-t-il. Yvon Englert souligne enfin ne pas avoir perdu l'enthousiasme: "priorité à la lutte contre la pandémie et au retour à une vie normale. Avec le vaccin, nous y arriverons", conclut-il. (Belga)