Zulte Waregem s'est imposé 2-1 face à Ostende dimanche dans le cadre de la 23e journée du championnat de Belgique de football.Les Côtiers avaient pris l'avance après 14 minutes de jeu par Fashion Sakala, qui plantait son 12e but de la saison. Gianni Bruno ramenait l'égalité au marquoir en envoyant le ballon dans le plafond du but ostendais à la 38e minute, marquant lui aussi son 12e but de la saison. Lancé en profondeur, Jelle Vossen partait à la limite du hors-jeu pour tromper Guillaume Hubert après validation par le VAR à la 65e minute, permettant au Essevee de renouer avec la victoire après trois défaites de rang. Ostende est passé à côté de l'occasion de se hisser dans le top 4. Le KVO pointe au 8e rang avec 36 points. Zulte Waregem revient à 3 points de son adversaire du jour et s'installe à la 10e place avec 33 points. Il reste deux matches au programme de la 23e journée: Anderlecht - La Gantoise (18h15) et Saint-Trond - Cercle de Bruges (20h45). (Belga)