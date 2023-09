2013-2023: le réveil des séries belges

Avec La Trêve, Ennemi Public, Unité 42, Pandore, Attraction, Des Gens bien, le Fonds des séries belges a ouvert la voie à de nouveaux succès nationaux et internationaux. Longtemps alimenté par les séries américaines, françaises et britanniques, le public belge s'est pris de passion pour des personnages 100% noir-jaune-rouge, soutenus par la RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Retour sur une révolution entamée, il y a dix ans, le 3 juillet 2013.