Conflit en Afghanistan : les talibans au pouvoir

Dix heures, ce dimanche 15 août 2021. Les flashes d’information crépitent. Les premiers talibans sont entrés dans la périphérie de Kaboul selon des habitants. Après Mazar-i-Sharif, le verrou du Nord tombé samedi, après Djalalabad, envahi dimanche matin, les fondamentalistes sont déjà aux portes de la capitale afghane. Ils sont de retour au pouvoir après vingt et un an d’un régime présidentiel soutenu par les États-Unis et les Occidentaux. L’Afghanistan tel que les plus jeunes l’ont connu s’est effondré comme un château de cartes. Le président Ashraf Ghani a pris la fuite

