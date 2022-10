La confiance des consommateurs belges reste à un niveau historiquement bas

Un niveau aussi bas n'avait plus été observé depuis le milieu des années 1980.

La confiance des consommateurs ne s'est pas améliorée au mois d'octobre et s'est stabilisée à un niveau extrêmement bas, signale la Banque nationale (BNB). L'indicateur s'est en effet maintenu au niveau observé en septembre, mois au cours duquel il avait enregistré une chute très importante et atteint le plus bas niveau depuis 1985.

Les inquiétudes des ménages restent très vives, même si ceux-ci se sont montrés un peu moins pessimistes en ce qui concerne les perspectives économiques générales en Belgique au cours des douze prochains mois, constate la BNB.

Sur le plan personnel, les prévisions des consommateurs quant à leur situation financière ne se sont redressées que marginalement et demeurent à un niveau plancher, ajoute la Banque nationale. Les ménages ont encore sensiblement revu à la baisse leurs intentions d'épargne, confirmant ainsi le net repli du mois précédent.