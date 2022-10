Entrepreneurs en transition #46 : Comment faire fuir un investisseur ?

Une chronique signée Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable du Forum Transition pour LeanSquare, professeur invité à l’UCLouvain et à l’UNamur

Investir dans des start-up est un exercice qui ramène à beaucoup d'humilité. Au fil du temps, chaque investisseur tend à développer son pattern matching, sa capacité à décoder des traits positifs ou négatifs dans les projets qui encouragent ou découragent l'investissement.

Certains critères semblent assez évidents. D'autres le sont moins, parce qu'en cherchant un peu, on peut trouver un contre-exemple qui démontrerait l'inverse. Ainsi, on a tendance à dire : "Investissez dans des équipes, de préférence pluridisciplinaires"… , et pourtant, on connaît tous l'une ou l'autre start-up à succès menée pendant tout le démarrage par un fondateur solo.

On peut tout de même proposer quelques traits qui font plutôt froncer les sourcils chez l’investisseur.

"Notre entreprise de service va à présent devenir une société de produit" est un autre exemple qui a tendance à faire peur à l'investisseur. Sur papier, la démarche semble bonne : l'activité de service amène une rentabilité rapide, une connaissance des clients, et "productiser" une offre permet de passer sur des revenus plus récurrents. Mais les entrepreneurs négligent souvent le degré de perte de focus que ceci entraîne, sans compter les cultures d'entreprise qui sont fort différentes dans une configuration où l'autre.

"Le produit se vendra après une bonne campagne marketing" : certains entrepreneurs pensent que c'est le manque de notoriété qui fait que leur produit ne se vend pas, et ils souhaitent acheter cette notoriété par des campagnes de pub. Mais aux yeux d'un investisseur, ce moyen sera vu comme extrêmement coûteux, quasi un gaspillage de l'argent investi. Les produits qui ont un bon product-market fit, une (très) bonne adéquation au marché se vendent quasi-tout seuls, parce qu'ils répondent à un véritable besoin.

"Nous n'avons besoin que de 50 000 euros" : certains entrepreneurs pensent rendre leur dossier plus attractif en diminuant leurs besoins de financement. Si un sens de l'économie est apprécié, un bon investisseur ne cherche toutefois pas à "rogner les coins" : il vaut mieux le montant approprié plutôt qu'une start-up sous-financée. En retour, un entrepreneur qui fait l'effort de rencontrer une dizaine d'investisseurs pourra également se faire sa propre grille de ce qui semble plaire ou déranger.