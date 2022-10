Les Nations unies vont remettre le 'World Habitat Award" à un innovant projet de logement bruxellois

L'organisation Community Land Trust Brussels (CLTB), du nom d'une formule de logement mise en place à Bruxelles, recevra, le 29 octobre prochain, le "World Habitat Award" des Nations unies et de World Habitat. Le projet CLTB, qui célèbre également son dixième anniversaire cette année, est récompensé pour la manière dont il implique les habitants, des personnes à faibles revenus, dans la conception et la gestion des logements et pour le rôle important qu'il a joué dans la diffusion du modèle innovant des Community Land Trust (CLT) en Europe, a-t-il annoncé lundi.

Selon ce concept, les propriétaires d'un logement CLT ne sont pas propriétaires du terrain, qui reste la propriété du CLTB. Des personnes à faibles revenus ont ainsi accès à des logements abordables.

Les habitants ont une place centrale dans la gestion de leur logement et dans la gouvernance de l'organisation.

"En donnant à nos habitants la possibilité de jouer un rôle actif dans le projet, nous créons des communautés résilientes qui sont capables de gérer leur habitat", a commenté Geert De Pauw, coordinateur du CLTB.

Le modèle CLT est né aux États-Unis à la fin des années 1960, dans le sillage du mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains. La formule CLT a reçu une forte impulsion lorsque le sénateur démocrate Bernie Sanders, alors maire de la ville de Burlington dans les années 1980, a décidé d'en faire un élément central de sa politique de logement. En 2008, le CLT de Burlington a reçu le World Habitat Award des Nations unies.

L'année dernière, c'était au tour du Community Land Trust Bruxelles de remporter ce prix. Le jury a salué la forte implications des familles dans le développement et la gestion des logements, ainsi que le rôle joué par l'organisation dans la diffusion du modèle en Europe. Le prix sera officiellement remis le samedi 29 octobre, par ailleurs date de l'inauguration du projet de logement du CLTB, "Indépendance", à Molenbeek. Celui-ci comprend 21 logements et une salle communautaire. Il est occupé depuis environ un an. Cela porte à 104 le nombre total de logements sur les terrains du CLTB.