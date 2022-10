La confiance des chefs d'entreprise en baisse pour le troisième mois consécutif

Le niveau n'avait plus été aussi bas depuis plus de deux ans.

La confiance des chefs d'entreprise a continué à reculer pendant le mois d'octobre, avec une courbe synthétique globale de -15,5 contre -11,8 en septembre, selon l'enquête mensuelle de la Banque nationale de Belgique (BNB). La dégradation du climat des affaires est importante dans l'industrie manufacturière mais l'indicateur de confiance se redresse dans les services aux entreprises et le commerce.

La confiance a diminué pour le troisième mois consécutif dans l'industrie à cause de prévisions d'emploi en recul et d'un niveau des stocks souvent supérieur à la normale, détaille la BNB. Ce niveau n'avait plus été atteint depuis le mois de juin 2020, en pleine crise sanitaire.

Le secteur de la construction n'échappe pas non plus au mouvement de repli, même si la perte de confiance est plus modérée.

Le climat des affaires s'est par contre légèrement amélioré dans le commerce après une nette détérioration le mois dernier, grâce à de meilleures prévisions d'emploi. Après quatre reculs consécutifs, le moral des chefs d'entreprise a davantage progressé dans les services aux entreprises, emmené par le niveau d'activité actuel et ses prévisions.