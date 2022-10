La fédération Embuild approuve la décision européenne des bâtiments "zéro émission" d'ici 2050

La décision des ministres européens de l'Énergie de rendre tous les bâtiments "zéro émission" d'ici 2050 réjouit la fédération belge de la construction, Embuild. "Cette mesure est nécessaire pour réduire totalement et rapidement les émissions de notre parc de logements et de bâtiments", selon le CEO de l'ex-Confédération Construction Niko Demeester, cité dans un communiqué.

A partir de 2030, les nouveaux bâtiments dans l'UE devront être "zéro émission", une mesure qui s'élargira à tous les bâtiments existants à partir de 2050. "Embuild soutient totalement cette décision", affirme-t-elle mardi dans un communiqué. "D'autant plus que les solutions techniques sont à portée de main, il suffit de penser à l'isolation, aux pompes à chaleur, aux panneaux solaires, etc. En outre, compte tenu de la hausse des prix de l'énergie, ces investissements deviennent dorénavant plus rapidement rentables", pointe la fédération.

L'administrateur délégué d'Embuild, M. Demeester, souligne cependant que "ces mesures doivent rester abordables pour tous, d'où l'importance des incitants fiscaux (...), (d)es primes pour les interventions respectueuses de l'environnement et la nécessité pour les banques de fournir une capacité de prêt suffisante".

La fédération du secteur de la construction plaide également pour que les gouvernements soutiennent les rénovations collectives de quartiers dans leur ensemble. "C'est nécessaire pour augmenter considérablement le taux de rénovation", estime Embuild, qui calcule que le taux de rénovation en Belgique doit être multiplié par trois ou quatre pour atteindre les objectifs de 2050.