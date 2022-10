Les principaux indices de Wall Street divisés à l'ouverture

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé au début d'une séance chargée en résultats de sociétés.

Le Dow Jones cédait 0,10 %, le Nasdaq grappillait 0,66 % et le S&P 500 0,23 % quelques minutes après l'ouverture.

Lundi, Wall Street avait terminé dans le vert, avec l'espoir d'une possible décélération des hausses de taux de la banque centrale américaine (Fed) en fin d'année. Le Dow Jones avait gagné 1,34 % à 31 499, 62 points, à son plus haut depuis un mois et demi, l'indice Nasdaq avait progressé de 0,86 % à 10 952,61 points et l'indice élargi S&P 500 avait pris 1,19 % à 3 797,34 points.