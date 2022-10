La réforme fiscale sur les droits d’auteur et les droits voisins est-elle un véritable désastre ?

Le texte présenté inquiète et risque d’être "inapplicable", prévient la Maison européenne des Auteurs et des Autrices.

La vaste réforme fiscale attendue se profile petit à petit. Les textes et mesures concrètes arrivant sur la table, les réponses des secteurs concernés se multiplient. Et la réforme annoncée sur les droits d’auteur et les droits voisins ne manque pas d’inquiéter.

"Le texte qui nous est présenté aujourd’hui conduit à une réforme complète qui sera totalement inapplicable dans la pratique et qui méconnaît le travail des auteurs et des artistes. Pire encore, les projets de textes ignorent certains principes fondamentaux du droit d’auteur", alarme ainsi la Maison européenne des Auteurs et des Autrices dans un communiqué.

Des consultations inutiles ?

L’objectif de départ de la réforme et de limiter certains abus, permettant à certains de réduire la taxation sur une partie de leurs revenus sans réelle justification. Pour y parvenir des "consultations ont eu lieu avec le secteur pour atteindre efficacement cet objectif et un large consensus s’est dégagé à ce sujet", précise le communiqué. Mais au final, le texte présenté semble n’en tenir que faiblement compte.

"Ainsi, l’objectif initial de lutte contre les abus – sur lequel tout le monde s’accorde – se transforme en textes qui bouleversent complètement le traitement fiscal du droit d’auteur pour les auteurs et les artistes. Non seulement la sécurité juridique disparaîtra de ce fait, mais les auteurs et les artistes de bonne foi seront une fois de plus privés de leurs revenus, dont ils ont tant besoin", déplorent les signataires. "Les textes actuels sont donc inacceptables pour Sabam, Playright, SACD, SCAM, SOFAM et deAuteurs ainsi que pour les dizaines de milliers d’auteurs et d’artistes que nous représentons."