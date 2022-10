Les critiques pleuvent sur le projet de réforme du droit d’auteur, “inacceptable” et “désastreux”

Toutes les associations professionnelles des auteurs, des artistes, des journalistes et de la presse quotidienne et magazine, au nord et au sud du pays, sont vent debout contre le projet de réforme du ministre des Finances à propos des droits d’auteur. Cette réforme menace d’être un “désastre”, a notamment dénoncé, mercredi, la Sabam (Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs), rejointe par des organismes pairs (PlayRight, SACD, SCAM, Sofam et deAuteurs), après avoir pris connaissance du projet de loi-programme.

Depuis 2008, les revenus des cessions et des licences de droits d’auteur sont en effet reconnus comme des revenus mobiliers soumis à une taxation de 15 %.

L’objectif officiel de la réforme, portée par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), est de mieux encadrer ce régime fiscal afin d’éviter des abus.

Les représentants des professions des auteurs, des artistes, des journalistes et de la presse ont travaillé avec le ministre Van Peteghem pour atteindre cet objectif, tout en maintenant les vertus du régime dont l’impact positif sur la création artistique et la presse a été démontré. “Au cours des derniers mois, plusieurs consultations ont eu lieu et un large consensus s’est dégagé à ce sujet, reconnaît la Sabam. Cependant, le texte qui nous est présenté conduit à une réforme complète qui sera totalement inapplicable dans la pratique et qui méconnaît le travail des auteurs et des artistes. Non seulement la sécurité juridique disparaîtra [avec cette réforme] mais les auteurs et les artistes de bonne foi seront une fois de plus privés de leurs revenus dont ils ont tant besoin, s’indigne la Sabam.

Perte de revenus

Dénonçant des textes “actuels” inacceptables pour les dizaines de milliers d’auteurs et d’artistes qu’elles représentent, les sociétés de droits d’auteur demandent une concertation “urgente” avec les ministres compétents pour corriger et améliorer le projet en fonction des réalités du terrain.

Le son de cloche est quasi le même parmi les associations de journalistes. Trois d’entre elles, l’AJP (Association des journalistes professionnels), la VVJ, son équivalent flamand, et la Société des auteurs journalistes (SAJ) appellent le ministre des Finances à modifier son projet qui devrait, s’il est approuvé par le gouvernement, augmenter la fiscalité des journalistes, comme des auteurs et des artistes en général, et en particulier celles des auteurs et autrices indépendants.

Le projet M. Van Peteghem (CD&V) a en effet aussi pour objectif d’introduire un ratio de droits d’auteur admissible par rapport aux revenus professionnels. Ainsi, les revenus de droits d’auteur, pour bénéficier du régime fiscal de taxation à 15 %, seraient limités à 30 % (contre 50 % actuellement) des revenus totaux de l’auteur indépendant. “Pour les journalistes indépendants, cela signifierait une importante perte de revenus nets. Actuellement, et conformément à un ruling sectoriel (décision anticipée issue de longues discussions entre l’administration fiscale et le secteur médias, NdlR), les journalistes indépendant peuvent en effet facturer jusqu’à 50 % du prix global la cession de leurs droits sur leurs productions journalistiques. Si la réforme envisagée devait passer comme telle, cela signifierait une perte nette importante pour ces auteurs du secteur des médias, en raison de l’accroissement de la pression fiscale”, selon l’AJP, la VVJ et la SAJ.

Selon elles, le ratio (70/30) envisagé s’appliquerait indifféremment à tous les auteurs et autrices : aux écrivains (qui ont pourtant depuis des siècles, été rémunérés uniquement en droits d’auteur), aux artistes, aux journalistes, aux photographes, et ce peu importe leur réelle situation professionnelle : les auteurs et autrices salariés comme les indépendants devraient se plier à la même règle.

Autres professions touchées

La réforme envisagée ne modifierait pas la situation pour les journalistes salariés (ils respectent déjà le ratio 70/30) “mais elle va chambouler la situation des freelances, elle va les appauvrir. Quand 60 % des journalistes freelance gagnent en deçà de 2 000 euros brut par mois, faut-il encore les pénaliser par une réforme fiscale qui vise à contrer des abus, bien réels, d’autres secteurs ?”, s’interrogent l’AJP, la VVJ et la SAJ.

Il est à noter que d’autres professions seront aussi touchées par cette réforme, en particulier tous les métiers liés à la programmation informatique qui ne seront plus éligibles au régime fiscal des droits d’auteur.