Matthieu Tronchon mise sur la proximité et l'humanité : "Je veux avant tout améliorer le quotidien des gens"

Depuis un an, Matthieu Tronchon développe Matthieu Multi-Services, sa micro-entreprise de travaux. Après une carrière dans des grands groupes de la chimie, il est fier de son ancrage local et de son service mêlant qualité et proximité.