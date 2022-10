"Nous ne validerons pas le blocage salarial" : la FGTB ne signera aucune convention à 0 % de marge salariale

La FGTB prévient qu'elle ne signera aucune convention à 0 % de marge salariale, alors qu'un rapport du secrétariat du Conseil central de l'économie devrait bientôt être publié sur la marge salariale maximale disponible pour les augmentations de salaires en Belgique.

"Ce rapport devrait faire état, selon les calculs en vigueur, d'une marge disponible de 0 %, pour les négociations d'un AIP (accord interprofessionnel, NDLR)", selon le syndicat socialiste.

Un accord interprofessionnel est négocié tous les deux ans au sein du "Groupe des 10", qui réunit patronat et syndicats, et porte notamment sur une possible augmentation salariale. Depuis 1996, une loi fixe la marge salariale, un régime dans lequel les coûts salariaux ne doivent pas trop augmenter par rapport aux salaires à l'étranger, via une majoration salariale maximale générale dans les entreprises privées.

Pour le dernier AIP 2021-2022, la marge salariale avait été calculée à 0,4 %, ce qu'avaient rejeté les syndicats empêchant dès lors la conclusion d'un accord sur les salaires. Pour la FGTB, le fameux "handicap salarial" de la Belgique par rapport aux pays voisins se base sur un mauvais calcul, ne prenant pas en compte "les milliards de subsides salariaux accordés aux entreprises, précisément pour sauvegarder leur compétitivité".

Le syndicat socialiste met également en exergue que selon la Banque nationale de Belgique (BNB), le taux de marge des entreprises non financières - principalement de l'industrie, en ce compris les sociétés du secteur de l'énergie - a atteint au deuxième trimestre le niveau record de 45,2%.

"Nous ne validerons pas le blocage salarial en cette période de crise profonde, qui touche tous les ménages. Alors même que les surprofits et la marge bénéficiaire des entreprises belges sont historiquement élevés", met en garde la FGTB.