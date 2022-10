Le studio belge BeeFounders a déjà donné naissance à six start-up à impact

Le pari était risqué : lancer, à Bruxelles, un "start-up studio" pour coconstruire et coinvestir dans des projets entrepreneuriaux à impact environnemental et sociétal positif. Mis sur pied en 2019 par trois entrepreneurs expérimentés (David Mellett, Laurent Mikolajczak et Michael Melis), ce studio, dénommé BeeFounders, n'avait aucun équivalent en Belgique et même en Europe. "Nous voulons transformer des idées à impact en entreprises de croissance avec des entrepreneurs ambitieux" , résumaient les fondateurs.

Si BeeFounders n'a pas été particulièrement aidé par les circonstances (crise sanitaire, guerre en Ukraine, crise énergétique…), les trois fondateurs et le club d'investisseurs qui les accompagnent, dont Piet Colruyt, peuvent se montrer rassurés. "Lorsque nous avons commencé, nous explique David Mellett, CEO de BeeFounders, nous avions dit aux investisseurs que nous aurions besoin de trois ans pour tester la meilleure façon de construire et d'investir dans des idées d'impact à un stade précoce." On y est : après un peu plus de trois ans d'existence, BeeFounders a développé un portefeuille de six jeunes pousses. "Notre objectif est d'en ajouter quatre autres d'ici 2024."

Preuve que BeeFounders est sur de bons rails, l’un des premiers projets financés par le start-up studio, Mekanika (développement de machines open source pour la sérigraphie et le fraisage numérique), a clôturé récemment une levée de fonds de 1,5 million d’euros. Autre exemple : Bolder Foods est en cours de finalisation d’un deuxième tour d’investissement. Cette start-up a lancé le chizou, un fromage végétal qui est une alternative au fromage laitier (aliment intensif en carbone !). Le chizou est aujourd’hui commercialisé dans les magasins de Delhaize Belgique.

Bière, CBD, tokens…

Depuis sa création, BeeFounders et ses partenaires ont investi, au total, plus de 5 millions d’euros et, surtout, des milliers d’heures dans des entreprises à impact très précoces, comme Eco-tap (produits d’entretien en vrac), Olmavita (produits de bien-être à base de CBD) et, plus récemment, No Waste Republic (bière brassée à partir de pains invendus provenant de boulangeries biologiques locales). Le sixième projet, 3PTokens, sera lancé prochainement sous forme de test. L’idée est de "tokéniser" - c’est-à-dire de sécuriser grâce à la blockchain - des actifs liés aux start-up à impact.

Pour tous ces projets, BeeFounders met à disposition une équipe d’une dizaine d’entrepreneurs expérimentés et d’experts possédant les compétences dont les start-up ont besoin (marketing, vente, finance, gouvernance, ressources humaines, etc.). Par ailleurs, BeeFounders et ses partenaires investissent, de façon très précoce (fonds de préamorçage et d’amorçage), dans les start-up accompagnées au sein du studio.

"BeeFounders est un studio dont le rôle est, avant tout, de créer et d’accompagner des start-up à impact. Nous ne sommes pas un fonds d’investissement, insiste David Mellett. Nous agissons comme des cofondateurs des start-up, partageant le risque et la récompense à long terme. Le principal défi, ce n’est pas de trouver des investisseurs mais des bons entrepreneurs prêts à cofonder des projets avec nous. Notre message est de leur dire qu’en créant leur start-up avec nous, ils peuvent aller plus vite et éviter de commettre certaines erreurs."

Béatrice de Mahieu intègre le CA

BeeFounders est soutenu par des fonds à impact belges, des family offices et des investisseurs privés. Finance & Invest Brussels est également actif dans BeeFounders. "J'ai adoré l'approche studio de BeeFounders dès le début et je suis maintenant convaincu qu'elle peut conduire à la création d'entreprises à impact plus ambitieuses", témoigne Piet Colruyt, qui a déjà investi dans de nombreuses start-up à impact.

BeeFounders, qui a procédé à une augmentation de capital de 1,75 million d'euros à la mi-2021, prévoit d'augmenter le nombre d'investisseurs afin que le studio puisse étendre ses activités en 2023 et au-delà. Il est aussi question de créer un fonds de pré-amorçage, avec l'objectif d'investir 1 million d'euros dans trois ou quatre start-up par an. Le studio a, enfin, la volonté d'élargir le cercle de ses partenaires. Il vient de faire un premier pas en ce sens en accueillant Béatrice de Mahieu, nouvelle CEO de BeCode, au sein de son conseil d'administration (CA).