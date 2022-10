"L'inflation reste beaucoup trop forte" : la BCE annonce un relèvement significatif de ses taux

C'était un secret de polichinelle. A l'issue de sa réunion de ce jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé un relèvement de ses principaux taux directeurs. Seule l'ampleur de la hausse restait à déterminer : ce sera finalement 0,75 %. "Le Conseil des gouverneurs a décidé d’augmenter les trois taux d’intérêt directeurs de la BCE de 75 points de base. Dès lors, les taux d’intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 2,00 %, 2,25 % et 1,50 % à compter du 2 novembre 2022", confirme un communiqué de l'institution. Il s'agit du troisième relèvement significatif et consécutif en 2022.

Cette approche devenait presque incontournable pour la BCE, qui a entamé tardivement le durcissement de sa politique monétaire et qui doit désormais effectuer une mission de rattrapage face à la Réserve fédérale américaine (Fed). "L’inflation reste beaucoup trop forte et demeurera supérieure à l’objectif pendant une période prolongée. Au mois de septembre, l’inflation de la zone euro a atteint 9,9 %. Ces derniers mois, la flambée des prix de l’énergie et des produits alimentaires, les goulets d’étranglement au niveau de l’offre et la reprise de la demande après la pandémie ont entraîné une généralisation des pressions sur les prix et une accélération de l’inflation", justifie encore la BCE.

Les rachats d'actifs se poursuivent

Du côté des rachats d'actifs, la BCE confirme qu'elle va poursuivre sur sa lancée actuelle. "Le Conseil des gouverneurs entend poursuivre les réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme d’achats de actifs (asset purchase programme, APP) pendant une période prolongée après la date à laquelle il a commencé à relever les taux d’intérêt directeurs de la BCE", peut-on encore lire. "S’agissant du programme d’achats d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP), le Conseil des gouverneurs entend réinvestir les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme au moins jusqu’à la fin de 2024."

Cette annonce ne devrait a priori pas surprendre les marchés, tant elle était attendue. Comme le rappelait, Éric Dor (directeur des études économiques à l’IESEG School of Management, Lille et Paris) en amont de la réunion,“au conseil des gouverneurs de la BCE, les partisans d’une réponse forte plaident en faveur d’une hausse de 0,75 % et sont susceptibles d’avoir gain de cause". C'est désormais chose faite.