Le gouvernement wallon s'est accordé samedi soir peu avant 20h00 sur le renouvellement du permis unique à l'aéroport de Liège. 55.000 mouvements seront autorisés par an en excluant les avions de moins de 34 tonnes et/ou de moins 19 passagers, qui représentent 15% des mouvements actuels.

En outre, les avions dont le quota de bruit par mouvement au décollage (QC-D) ne respecte pas les valeurs maximales requises seront interdits de décollage entre 23h00 et 7h00, selon un système dégressif.

Accord sur le renouvellement du permis unique de l'aéroport de Liège

"Nous tenons à remercier les différents ministres pour la compréhension du rôle crucial que joue l'aéroport dans la région liégeoise et, plus largement, pour la Wallonie", commente l'aéroport.

Le conseil d'administration de Liege Airport et le management annoncent toutefois qu'ils "prendront le temps de l'analyse en détail du nouveau permis et décideront, le cas échéant, des actions à entreprendre."

L'aéroport assure aussi "assumer sa part dans le momentum climatique actuel": "avec l'aide de la Sowaer, notre politique environnementale se déploie depuis plusieurs années (rachats et insonorisations massifs d'immeubles, énergies renouvelables, économies d'énergie, avions plus silencieux?)", explique Laurent Jossart, CEO, cité dans le communiqué. "Mettons tout en œuvre pour décarboner l'aviation. Agissons de l'intérieur et développons nos collaborations multimodales pour remplacer l'avion lorsque cela est possible. Notre site aéroportuaire poursuit ses échanges avec les partenaires logistiques en ce sens. Construisons ensemble un aéroport plus vert et transformons notre économie vers toujours plus de durable", conclut-il.

Liege Airport rappelle aussi que son développement se poursuit et "continue à être attractif pour le monde du cargo aérien": "les arrivées récentes de MSC Air Cargo et imminente d'Air Canada cargo sont des signaux forts envoyés au marché."