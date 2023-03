Des USA à l'Europe : pourquoi le dérapage de la Silicon Valley Bank fait plonger tout le secteur financier et bancaire dans son sillage

Mais ici, il semble pourtant que le risque soit circonscrit aux seuls acteurs financiers actifs dans le capital à risque aux États-Unis. On le sait, toutefois, les banques classiques panachent leurs investissements, et il est probable que beaucoup d’entre elles soient exposées au moins partiellement à des investissements plus risqués. Sur le site américain MarketWatch, on peut lire à propos de ce “grand plongeon” qu’au moins dix banques américaines vont faire face à des problèmes dans le cadre de la débâcle du SVB Financial Group, à la source du malaise actuel.

La SVB vend ses actifs en panique

Ce groupe financier est la maison-mère d’une banque californienne, la Silicon Valley Bank, qui a annoncé jeudi avoir pris des mesures d’urgence pour se renflouer. Elle a procédé à une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars, et surtout, elle a vendu à la hâte pour 21 milliards de dollars de titres en portefeuille, perdant au passage 1,8 milliard de dollars sur la valeur de ses avoirs.

En cause, le retrait de nombreux clients, le fameux “bank run”, craint par tous les acteurs du secteur. Sa cible commerciale ? Les entreprises technologiques en Californie, les jeunes pousses, qui traversent une période agitée en raison de la hausse des taux d’intérêt et du resserrement de l’accès au crédit. Les opérations menées par SVB pour assurer sa flottabilité n’ont pas convaincu le marché, et jeudi soir, les titres SVB Financial Group ont perdu plus de 60 % sur le Nasdaq. Les transactions hors séance montrent vendredi matin une poursuite de cette chute et une nouvelle perte de 36 %. Le début de cette descente aux enfers est toutefois bien antérieur puisque la chute a commencé début novembre 2021, au début de la hausse des taux d’intérêt qui a signé celui du début de la correction sur les valeurs technologiques américaines. À ce moment, l’action SVB se traitait autour de 720 dollars. Hors séance, elle se traitait vendredi matin à 68 dollars…

Fuite vers la sécurité

Les gestionnaires qui ont connu un début d’année très rentable au niveau des actifs cotés en Bourse, n’ont pas attendu d’en savoir plus pour procéder à un allègement rapide de leurs positions sur le secteur financier plutôt bien orienté ces dernières semaines. Les ventes appelant les ventes, tous les grands noms du secteur bancaire européen finissent donc la semaine sur des chutes autour de 4 à 5 %, et leur poids relatif dans les portefeuilles conduit les gestionnaires à vendre les actions des autres secteurs, au profit des actifs obligataires, plus sûrs. Une fuite classique vers la sécurité.

Les cryptos dans la tourmente

Du financement des technologiques aux cryptomonnaies, il n’y a souvent qu’un pas, puisque de nombreuses entreprises actives dans les actifs numériques sont inscrites dans ce secteur à la fois technologique et financier. Des gros-porteurs de cryptomonnaies ont donc soldé leurs positions durant les heures qui ont suivi les annonces de SVB, ce qui se traduit par une lourde rechute de ces actifs, dont le bitcoin qui est repassé sous la barre des 20 000 dollars, contre 26 000 dollars il y a moins de trois semaines.