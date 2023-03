Assez peu connus en nos contrées, les Real Facts de Snapple s'apparentent un peu aux blagues Carambar. À ceci près que les 1 677 anecdotes que l'on retrouve depuis 2002 sur les bouchons des flacons de la marque de thé et de jus, du groupe Keurig Dr Pepper, sont censées être vraies (d'où leur nom). Certaines le sont effectivement - les flamants roses deviennent vraiment roses après avoir mangé des crevettes (Real Facts n°11) ; les cerveaux humains pèsent bien 1 500 gr (n°55) et l'alphabet hawaïen compte réellement 12 lettres (n°26) -, mais d'autres sont carrément bidons, et beaucoup frisent l'absurde…

Sur son site web, la marque le reconnaît : il arrive parfois que de nouvelles informations soient découvertes qui réfutent ou rendent obsolètes l'un ou l'autre "fait réel"… "Dans ce cas, la seule chose responsable à faire est de retirer ce fait", convient Snapple.

Mais dans l’esprit du fabricant de boissons, le fait que ces petits messages soient vrais ou faux importe finalement très peu ; ce qui compte, c’est leur viralité.

Mentir à son public ?

Mais quid de l'aspect éthique de cette stratégie marketing ? Une marque peut-elle véhiculer intentionnellement des fake news pour faire sa pub ? Snapple répond qu'elle s'est toujours défendue de mentir à son public et assure qu'elle investit dans des outils de vérification (fact checking).

Le dernier en date, lancé à l'occasion des vingt ans des Real Facts, a pour nom le Snapple fAIct Generator, et pour le coup, vous comprenez immédiatement que la marque surfe sur un tout autre buzz : ChatGPT. L'outil en question est en effet alimenté par la désormais célèbre technologie d'OpenAI et, nous dit-on, va permettre aux utilisateurs de créer et de partager de nouveaux faits censément réels via les médias sociaux. Le but étant de créer une base de données de tous les faits nouvellement créés pour une exploitation prévue en 2024. La responsable marketing de Snapple, Kelli Freeman, n'en démord pas : elle explique sans rire que cet outil, que l'on peut activer via un code QR sur le site SnapplefAIcts.com, ne va pas contrôler le monde mais donner l'occasion à une nouvelle génération de fans de redécouvrir le côté amusant des Real Facts à l'aune de l'intelligence artificielle.