Le secteur de la construction (et, en particulier, le segment du bâtiment et des travaux publics - BTP -) est en pleine révolution numérique. "Enfin !", diront certains… Il est vrai que ce secteur, poids lourd de notre économie, ne s’est pas montré très prompt à saisir la balle des outils numériques. Mais ça bouge, même s’il n’est pas rare de croiser encore des responsables de projets de grands groupes immobiliers gérer des chantiers à l’aide de documents manuscrits ou de tableaux Excel.

Parmi les entreprises belges pionnières dans la numérisation de la gestion des chantiers, on trouve Traxxeo, société fondée en 2008, à Louvain-la-Neuve, par Hervé Jadin. À ses débuts, Traxxeo s'est surtout fait connaître pour ses logiciels de géolocalisation des ressources matérielles utilisées sur les chantiers (flotte de véhicules et d'engins de chantier). Mais, avec le perfectionnement des technologies (dont les développements dans le big data et l'intelligence artificielle), la PME a pu ajouter deux autres métiers à son activité initiale : la gestion des ressources sur les sites et la gestion du personnel de terrain.

"La mission de Traxxeo, aujourd'hui, est d'assurer la sécurité, la productivité, la conformité et la durabilité des ressources, de plus en plus mobiles, dans le secteur de la construction", résume Charles le Hodey, arrivé en 2019 dans l'entreprise après avoir travaillé trois ans comme consultant chez McKinsey. Depuis un an et demi, il co-dirige Traxxeo avec Hervé Jadin.

Favoriser le travail en réseau

Pour assurer cette mission aux multiples facettes, la PME s'est renforcée financièrement et humainement depuis quatre ans. Aujourd'hui, l'effectif de Traxxeo s'élève à quarante personnes (dont dix en France). Le portefeuille de clients s'est nettement étoffé. Traxxeo compte environ 200 gros clients (comme Eiffage, Besix, Thomas&Piron, Equans, Veolia…) et collabore avec plus de 20 000 entreprises de construction. "Comme en 2021, on a enregistré une croissance de 40 % de notre chiffre d'affaires l'année dernière, à 3,5 millions d'euros, se félicite Charles le Hodey. Traxxeo est devenu très performant sur ses trois marchés historiques - Belgique, Luxembourg et France -, ce qui ne nous empêche pas d'accompagner des clients hors d'Europe. Et notre ambition, à long terme, est de devenir un leader mondial."

Aujourd'hui, confie le co-CEO, l'objectif stratégique majeur de Traxxeo est d'offrir à ses clients une plateforme en mode Software-as-a-Service (SaaS) permettant aux différents intervenants d'un chantier (depuis le siège des entreprises de construction jusqu'aux sous-traitants, en passant par les gestionnaires de projets et les responsables des plannings) de travailler en réseau, "c'est-à-dire : de les connecter entre eux afin qu'ils puissent avoir une démarche collaborative."

Pour les entreprises générales de construction, cette mise en réseau offre une visibilité d’ensemble sur les différents chantiers, ce qui leur permet d’assurer la sécurité et la légalité des travailleurs occupés (internes et sous-traitants compris). Pour les sous-traitants, c’est aussi la garantie de rester dans les limites de la légalité (la récente mésaventure de Proximus, sur des chantiers d’installation de fibre optique, a démontré que la gestion des chaînes de sous-traitance n’allait pas de soi).

Des solutions co-construites

L’un des atouts de Traxxeo est de co-construire ses solutions logicielles avec les acteurs du secteur et, ainsi, de coller au plus près à leurs besoins en matière de sécurisation des chantiers, de respect des règles administratives et légales, et d’une gestion à la fois simplifiée et optimisée des projets. Cette démarche collaborative s’est concrétisée, récemment, par un projet mené avec Sagacify (société spécialisée en intelligence artificielle), Multitel (centre de recherche et technologique), Buildwise (centre scientifique lié au secteur de la construction) et l’UCLouvain.

Subsidié par le pôle wallon GreenWin, ce projet vise à enrichir la plateforme de Traxxeo par de l’intelligence artificielle afin d’automatiser l’analyse et le partage des données collectées sur les chantiers.